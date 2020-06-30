Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 40 mülteci kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir şişme botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 40 Afganistan uyruklu mülteci, Yunan Sahil Güvenlik botlarının tarafından Türk kara sularına itildi.



Şişme botlarının patlatıldığı öğrenilen aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacı, Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik merkezine getirilen Afganistan uyruklu 40 sığınmacıya yiyecek, içecek ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR