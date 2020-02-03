Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde rutin devriye nöbeti görevini yaparken, Midilli Adası'na yasadışı yollarla gitmeye çalışan göçmenleri fark eden jandarma ekipleri hemen harekete geçerek 42 düzensiz göçmen ile E.H.K. isimli organizatör zanlısını ele geçirdi.
E.H.K. adlı organizatör zanlısı gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 42 düzensiz göçmen için yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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