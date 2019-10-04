Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 60 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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