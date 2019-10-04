Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 60 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.


Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Afganistan, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balya Belediye Başkanı'ndan sigara kampanyası! Bırakana ödül, bırakamayana ceza verecek
Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı CHP'li vekil Aytekin: Balıkesir Şehir Hastanesi fay hattı alanında yer alıyor Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 03:17:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]