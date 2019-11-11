Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 85 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla mevkiindeki sazlık bir bölgede yapılan operasyonda 20'si çocuk, 13'ü de kadın olmak üzere 48 Afganistan uyruklu göçmen ile A.R. isimli bir organizatör yakalandı.



Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerinin aynı saatlerde gerçekleştirdikleri bir başka operasyonda ise, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Vilayetler Hizmet Birliği Kampı'nın sahil kısmında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu; 15 İran, 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yanı sıra A.H. isimli bir organizatör zanlısı ile 1 adet şişme bot ve motoru ele geçirildi. Yakalanan 85 düzensiz göçmen ile 2 organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR