Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Küçükköy mahallesi Şeytansofrası mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan 11'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenlere insani yardımların yapılmasının ardından haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]