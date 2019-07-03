Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesinde 35 Afganistan
uyruklu mülteci yakalandı. Küçükköy
mahallesi Şeytansofrası mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan 11'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenlere insani yardımların yapılmasının ardından haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı
Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti