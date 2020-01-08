Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı - Son Dakika

Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı

6 saat önce

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa bot ve mont dağıtıldı.

Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı, System.String[]

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa bot ve mont dağıtıldı.

Belediyeye ait çöp toplama alanında, atık maddeleri ayrıştırma işçilerinin aileleriyle kaldıkları barakaları ziyaret eden dernek yöneticileri ve çalışanları, çocuklar için alınan bot ve montları teslim etti.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayırseverler aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık bin 500 çift bot ve montu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını bildirdi.

Şanlıurfa'dan ekmek parası için ilçeye gelip çöp toplama merkezinde çalışanların çocuklarına ulaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Cavlı, "Daha önce belirlediğimiz çocuklarımızın ölçülerine uygun olarak getirdiğimiz bot ve montları dağıttık. Çok mutluyum." dedi.

Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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