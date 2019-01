Ayvalık'ta AK Parti'den Gövde Gösterisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İlçe Başkanlığı'na Hakan Kayaalp'in atanmasının ardından, yeni ilçe yönetimini belirlemeye çalışan AK Parti teşkilatının genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İlçe Başkanlığı'na Hakan Kayaalp'in atanmasının ardından, yeni ilçe yönetimini belirlemeye çalışan AK Parti teşkilatının genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi.



AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve partililerin ev sahipliğinde yapılan toplantıda; Cumhur İttifakı'nın Ak Parti ve MHP'li adayları hazır bulundu.



Ak Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'nın yanı sıra Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran, ittifakın Balya Belediye Başkan Adayı Osman Kılıç ve kalabalık bir partili grubunun katıldığı toplantı son derece coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.



AK Parti'nin bir buçuk yıl sonra yeniden ilçe başkanlığına getirilen Hakan Kayaalp, toplantıda yaptığı konuşmada; 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Balıkesir genelinde yüzde 100 başarıya ulaşacağına tüm kalbiyle inandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda, millete hizmet sevdalarının yüreklere nakşedildiğini ifade eden Kayaalp, Cumhur İttifakı ile Ayvalık'ta da MHP'li Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Nazmi Başaran ile tam bir başarı elde etmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra Ayvalık gerçek belediyecilik hizmetiyle tanışmış olacak. Bizler, hangi siyasi görüşse sahip olursa olsun yaşadığımız ilçe olan Ayvalık'ımıza hizmet verilmesini isteyen herkesin oyuna talibiz. Bilgi donanımıyla ve sevecen kişiliğiyle ittifakımızın Ayvalık Belediye Başkanı Adayı Sayın Başaran ile bu kutsal dava da omuz omuza mücadele etmeye ve Ayvalık'ımızı gerçek belediyeciliğe kavuşturmak için hazırız" dedi.



"31 Mart'tan sonra Ayvalık bambaşka bir kent olacak"



Ayvalık'ın tanınmış siyasetçilerinden Mehmet Sıray, Mali Müşavir Hasan Güneş ve Selçuk Özden'e partiye katılmaları nedeniyle rozetlerinin takıldığı toplantıda; konuşan Cumhur İttifakı'nın Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran ise; Burhaniye doğumlu olması nedeniyle kendisini 'Körfezin çocuğu' olarak tanımlayarak, "İnşallah Ayvalık'ımıza hep beraber bir ışık getirmeye geldim. Ayvalık'ımızı kalkındırmaya ve Ege'nin incisine hekim neşteri vurarak buradaki sorunları çözmeye geldim. Ben dersime iyi çalıştım. İnşallah Ayvalık'ı sadece Ege'nin değil, Türkiye'nin bir incisi haline getireceğime söz veriyorum. Bunun içinde projelerimizin birçoğunu hazırladım. Çok az rötuşlar kaldı. İnşallah çok yakında bu önemli projelerimizi Ayvalık halkına arz edeceğiz. Sosyal medya çalışmalarımızı mutlaka takip ediyorsunuzdur. 18 Ocak'ta tarafıma görev tevdi edildikten sonra derhal Ayvalık'a yerleştim ve o günden sonra sürekli Ayvalıklılarla birlikte halkımın içindeyim. Ayvalıklılara kendimi arz etmeye çalışıyorum. Sürekli yapacaklarımı anlatmaya çalışıyorum. Tevazu ile, samimiyetle ve gayretle 'önce millet, önce memleket, beka için milli karar, cumhur için istikrar' diyorum. Eğer 31 Mart'ta bendenizi Ayvalık halkı takdir eder ve belediye başkanlığına layık görürse; Allah'ın izniyle çok kısa bir zamanda bambaşka bir Ayvalık göreceğiz. Olumlu yönde çok değişmiş bir Ayvalık göreceğiz. Ayvalık sürekli Yunanlı turistlerin geldiği bir ilçe burayı öyle bir hale getireceğiz ki, ilçemizi ziyaret eden yabancı turistler 'Bu Türkler ne kadar güzel şehirler yapıyorlar. Bu kentleri ne kadar güzel koruyorlar. Bu kentlere ne kadar güzel bakıyorlar' diyebilsinler. Benim maksadım bu. Gördüğüm kadarıyla, maalesef belediyecilik açısından Ayvalık hizmet noktasında çok geri kalmış. Allah razı olsun biraz önce ilçe başkanım bahsettiler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki BASKİ marifetiyle ellerinden gelen hizmet vermeye çalışmışlar. Ancak ilçe belediyesi olmadan bu olmaz. İnşallah biz ilçe belediyesini aldığımızda, Ayvalık'ımızı mükemmel bir hale getireceğiz. 12 ay süre ile canlı kalabilecek bir turizm kenti haline getirebilmeyi vaat ediyorum." dedi.



"Ayvalık Cumhuriyet şehri, bu şehre Cumhuriyet şehri gibi davranacağız"



Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise seçimlerin çok güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayarak, "Her seçim bize çok şey öğretiyor. Mesela ben siz e 2014 yaşadığımız seçimi anlatayım sizlere. Biz Ayvalık'ı aslında kazanacaktık. Ama son anda değişiklikler oldu. Biz bazı değişiklikler yaptık. Ayvalık'ı biraz mağdur ettik. Büyükşehir için bazı stratejik planlar yaptık. Seçim kazanmak aslında gönül işidir. Eğer şu kadar insan bu sandıklara sahip çıkmaya karar verirse, aslında seçimin ilk kazanma şartı oluşur. Bizim evlerimizde salonlarımız vardır. Mutfaklarımız vardır. Banyolarımız vardır. Balıkesir'in de salonu yani en güzel yeri Ayvalık'tır. Biz Cumhur İttifakıyla bu salonu restore etmeye geliyoruz. En güzel hale getirmeye geliyoruz. Bunu anlatmak zor değil. Bakın; Büyükşehir Nazmi Başaran beyi asla yalnız bırakmayacak. Ayvalık ile ilgili yapılacak çok güzel çalışmalar var. Şu ana kadar Ayvalık için taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Ama biz diyoruz ki; zamanı geldi. Neyin zamanı geldi? Gerçek projelerle turizme hizmet eden, kimseyi huzursuz etmeyen bir hale getirebilmek. Üç tip şehir vardır. Birincisi Selçuklu şehirleri; Konya gibi Kayseri gibi Buraların alt yapısı ayrıdır. Bir de, Osmanlı şehirleri vardır. Osmanlı şehirlerinin yapısı da; Bursa gibi, Edirne gibidir. Ayvalık ise Cumhuriyet şehridir. Biz bu şehre Cumhuriyet şehri gibi davranıp, gereğini yapacağız. Hiç kimse rahatsız olmasın. Anlatırken de korkmayın. Biz insanların üstlerine yük olmaya değil. Yüklerini alıp, hayatlarını kolaylaştırmaya geliyoruz. Nazmi başkanım ile beraber 20 Şubat'ta projelerimizi burada tek tek açıklayacağız. Nazmi Başaran, çok başarılı bir insan. Çünkü operatör doktor olduğu için insanlar Nazmi beye hayatını emanet ediyorlar. Nazmi bey az önce çok güzel bir söz kullandı. 'Cerrah neşteri ile Ayvalık'a çok güzel şeyler yapacağız' diye. Bunu çekinmeden anlatın. Ayvalıklı, Ayvalık'ı düşünüyorsa, burayı Cumhur İttifakına 5 yıllığına bıraksınlar. Bakın görün o zaman neler olacak. İnsanlar rahatsız mı olacaklar? Çok mutlu mu olacaklar? Sorunlar hızlı bir şekilde çözülüp, şehir ekonomisi mi hareketlenecek? Yoksa o rahat ettikleri mekanlarda huzurlu mu olacaklar? Bakın ben şunu net olarak söylüyorum ki; daha huzurlu olacaklar. Daha fazla eğlenecekler. Ama yollarda daha hızlı gidecekler. Çeşmelerindeki muslukları daha fazla akacak. Daha temiz bir ilçe olacak. Her yanıyla daha güzel olacak. Biz hiç kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Kazanılmış bir hakkı hiç kimsenin elinden almayacağız. Biz bu şehri daha konforlu ve insana yakışır bir hale getirebilmek için çalışacak ve bu yönde de hizmetler getireceğiz. Bununla ilgili hiç şüpheniz olmasın. Her şeyin daha kaliteli olması için uğraşıyoruz. Cumhur ittifakı olarak 5 vekilimiz var. 2 tane il başkanımız var. Bütün hükümetin ve bakanlıkların gücü var. Biz Ayvalık'a hizmet etmek istiyoruz. Buna Ayvalıklıların ikna olup, bu Cumhur İttifakına fırsat vermesi lazım."diye konuştu. - BALIKESİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İranlı Bir Futbolcu, Japonya-İran Maçının Skoruna Dayanamayarak İntihar Etti

CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Geçen Belediye Başkanı, İlk İş Olarak 'Yığma Seçmenleri' Sildi

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti