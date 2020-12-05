Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası - Son Dakika

Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
05.12.2020 07:09
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Akçapınar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görüldüğü belirtilerek, mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildiği ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalleye giriş-çıkışların bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanması kapsamında kapatıldığı belirtildi.
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