Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Aşırı Sürat Ölüm Getirdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ayvalık'ta Aşırı Sürat Ölüm Getirdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

9 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aşırı sürat nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Ayvalık'ta Aşırı Sürat Ölüm Getirdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde aşırı sürat nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ayvalık'ın Cunda Adası'nın 'Eski Yol' olarak adlandırılan mevkisinde, ilçe merkezine doğru gitmekte olan Yakup Gündüz (30) idaresindeki 35 V 63431 plakalı araç, ilçe halkının Mahmutpaşalı olarak anımsadığı bölgede yağmur nedeniyle kayganlaşan asfalt yolda virajı alamayarak, yol kenarındaki elektrik trafosu binasına çarptı.

Aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, çarpmanın etkisiyle ters dönerek kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile hurdaya dönen araçta sıkışan iki kişi araçtan güçlükle çıkarılabildi.

Kazada, araç sürücüsü Yakup Gündüz ağır yaralanırken, araçta bulunan evli ve 2 çocuk babası Mesut Agamola (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yakup Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
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