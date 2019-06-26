Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık'ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor

4 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı plajlarında askeri tatbikat sahası içerisinde kalan şemsiyeler kaldırılmaya başlanıldı.

Ayvalık'ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı plajlarında askeri tatbikat sahası içerisinde kalan şemsiyeler kaldırılmaya başlanıldı.

Aralarında ünlü TV sunucusu Erkan Tan'a ait bir ahşap locanın da bulunduğu iddia edilen plajda gerçekleşen temizlik vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ayvalık Belediyesi, "Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Alanı'nda kalan, mülkiyeti Mal Müdürlüğü'ne, denetimi belediyemize ait halk plajlarında geçerli mevzuat uyarınca sabit gölgelik kullanımı mümkün değildir. CİMER ve BİMER'e giden şikayetler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda, ticari ya da şahsi kullanımlar için sabit gölgeliklerin bu alanlarda kullanıldığı ve kullandırıldığı görülmüştür. Anayasal hakların halkımız tarafından eşit olarak kullanılabilmesi için, mevzuata aykırı olan bir kısım sabit gölgelikler, ilgili başvurular ve kamusal görev gereği kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
balıkesir, şems, ayvalık, tatbikat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi. CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:30:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta askeri tatbikat sahasında kalan şemsiyeler kaldırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]