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Ayvalık'ta "Askıda Erzak" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor
6 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü ve ihtiyacı olan vatandaşlar için "Askıda Erzak" kampanyası başlatıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü ve ihtiyacı olan vatandaşlar için "Askıda Erzak" kampanyası başlatıldı.
Kentteki bir markette başlatılan kampanyaya katılan hayırsever vatandaşlar, aldıkları malzemeleri bir poşetin içinde ihtiyacı olan vatandaşların alması için bırakıyor.
Kampanyayı başlatan Tuncel Kabasakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlikle bu zor günlerin aşılacağını söyledi.
Uygulamaya hayırseverlerden yoğun bir talebin gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kabasakal, "İnşallah bu uygulamanın devamını da Ayvalık halkıyla beraber getireceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:15 Kaynak: AA
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