Ayvalık'ta Baca Yangını
33 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy
Mahallesi Bahçelievler
mevkisinde bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Sait Çatal, 112 Acil Servis
ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.
Çatal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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