Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Baca Yangını

Ayvalık'ta Baca Yangını

33 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Bahçelievler mevkisinde bir evde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Sait Çatal, 112 Acil Servis ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.

Çatal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:20 Kaynak: AA

Bahçelievler, Küçükköy, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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