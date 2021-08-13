Üye Girişi
AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Son Dakika

AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

13.08.2021 17:00

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 100'ün üzerinde tekne zarar görmüştü.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 100'ün üzerinde tekne zarar görmüştü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık'a 2 ayrı balıkçı barınağı yapılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Projenin zemin etüt çalışmaları bugün başlatıldı.

Mayıs ayında Ayvalık'ta gerçekleşen şiddetli fırtınanın ardından, çok sayıda tekne zarar görmüştü. Yapılan incelemeler sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, 4 metreden, 50 metre uzunluğuna kadar farklı boylarda toplam 335 teknenin bağlanabileceği 2 ayrı barınak yapılmasına başlandı.

Balıkçı barınaklarının yapımına başlanmasıyla ilgili olarak düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ulaştırma Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, belediye meclis üyeleri, S.S Deniz Motorcular Kooperatifi Başkan yardımcısı İsmail Duman, S.S Cunda Su Ürünleri Kooperatifi başkanı İsmail Güran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire başkanı Hikmet Memiş, 15 kişilik proje ekibi katıldı.

Ulaştırma Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, "İnşallah bu projeyi bitirip hizmete açacağız. Şu an da sondaj çalışmalarına başladık. Daha sonra gerekli çalışmaları yaparak ihale aşamasına geleceğiz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

'YÜCEL BAŞKANIN HAKKINI VERMEK LAZIM'

"Keşke Mayıs'ta afeti yaşamasaydık? diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Geçmişte, seçim çalışmaları sırasında adaylar, 'Ayvalık'a balıkçı barınağı yapacağız' diye yola çıktılar, ama baktık ki bakanlıklarda daha başvuru bile yok. Resmi girişimde bile bulunmamışlar. Bu konuda Yücel Başkanın gerçekten hakkını vermek lazım. Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyete. Sokağa çıkma yasakları sırasında birkaç kez Ayvalık' a geldi ve barınakla ilgili yerleri birlikte gezdik. Nerede ne olması gerektiği yönündeki tespitler yaptık. Ayvalık bu konuda kenetlenmiş durumda. Balıkçılıkla geçimini sağlayan arkadaşlarımız, gezi teknelerimizin ihtiyacı olan bir yatırım" dedi.

AFETLERE KARŞI ANTİ KIRILGAN ÖZELLİKLİ

Barınakların modern, kullanışlı ve güvenli olmasını ön planda tuttuklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerin barınaklarda bulunacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Balıkesir'in yirmi ilçesi var. Ama Ayvalık'ın ayrı bir güzelliği var. Ayvalık, Balıkesir'in misafirhanesi. bütün misafirleri ağırladığımız bir yer. Burada stratejik planlarımızı yaparken iki tane barınak planlanmıştık. İkisinin de yapılmasıyla ilgili çalışmaları Ayvalık Belediyesi ile çalışıyorduk. Geldik buraya baktık, yazılarımızı yazdık, gönderdik ama mayıs ayında olan, birçok balıkçıyı rahatsız eden burada ticaretini yapan birçok arkadaşımızı zarara uğratan olay, bizim işimizi hızlandırdı. Bakanımız buralara geldi. Buradaki ihtiyacın elzem olduğunu gördü ve projeyi hızlandırmak adına Mesut başkanımızla birlikte kolları sıvadık. Bu projenin yapılması konusunda biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada yapacağımız zemin etütleri ile projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçireceğiz."

Ayvalık'a yapılacak olan barınaklardan biri, 10 ila 50 metre uzunluğunda 85 teknenin yer alacağı büyük tekne barınma alanı, diğeriyse 4 ile 10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabileceği küçük tekne barınma alanı olarak faaliyet gösterecek.

AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi 18:02 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış 17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular 17:23 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 16:18 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı         
17:57
Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı         
17:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı         
17:15
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı         
16:19
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı         
16:09
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 18:29:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement