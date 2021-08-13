AYVALIK'TA BALIKÇI BARINAKLARININ YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan şiddetli fırtına sonrasında 100'ün üzerinde tekne zarar görmüştü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık'a 2 ayrı balıkçı barınağı yapılması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Projenin zemin etüt çalışmaları bugün başlatıldı.

Mayıs ayında Ayvalık'ta gerçekleşen şiddetli fırtınanın ardından, çok sayıda tekne zarar görmüştü. Yapılan incelemeler sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, 4 metreden, 50 metre uzunluğuna kadar farklı boylarda toplam 335 teknenin bağlanabileceği 2 ayrı barınak yapılmasına başlandı.

Balıkçı barınaklarının yapımına başlanmasıyla ilgili olarak düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ulaştırma Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, belediye meclis üyeleri, S.S Deniz Motorcular Kooperatifi Başkan yardımcısı İsmail Duman, S.S Cunda Su Ürünleri Kooperatifi başkanı İsmail Güran, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire başkanı Hikmet Memiş, 15 kişilik proje ekibi katıldı.

Ulaştırma Bakanlığı İzmir 3. Bölge Müdürü Hacer Eke, "İnşallah bu projeyi bitirip hizmete açacağız. Şu an da sondaj çalışmalarına başladık. Daha sonra gerekli çalışmaları yaparak ihale aşamasına geleceğiz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

'YÜCEL BAŞKANIN HAKKINI VERMEK LAZIM'

"Keşke Mayıs'ta afeti yaşamasaydık? diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 'Geçmişte, seçim çalışmaları sırasında adaylar, 'Ayvalık'a balıkçı barınağı yapacağız' diye yola çıktılar, ama baktık ki bakanlıklarda daha başvuru bile yok. Resmi girişimde bile bulunmamışlar. Bu konuda Yücel Başkanın gerçekten hakkını vermek lazım. Bu konuda göstermiş olduğu hassasiyete. Sokağa çıkma yasakları sırasında birkaç kez Ayvalık' a geldi ve barınakla ilgili yerleri birlikte gezdik. Nerede ne olması gerektiği yönündeki tespitler yaptık. Ayvalık bu konuda kenetlenmiş durumda. Balıkçılıkla geçimini sağlayan arkadaşlarımız, gezi teknelerimizin ihtiyacı olan bir yatırım" dedi.

AFETLERE KARŞI ANTİ KIRILGAN ÖZELLİKLİ

Barınakların modern, kullanışlı ve güvenli olmasını ön planda tuttuklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerin barınaklarda bulunacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Balıkesir'in yirmi ilçesi var. Ama Ayvalık'ın ayrı bir güzelliği var. Ayvalık, Balıkesir'in misafirhanesi. bütün misafirleri ağırladığımız bir yer. Burada stratejik planlarımızı yaparken iki tane barınak planlanmıştık. İkisinin de yapılmasıyla ilgili çalışmaları Ayvalık Belediyesi ile çalışıyorduk. Geldik buraya baktık, yazılarımızı yazdık, gönderdik ama mayıs ayında olan, birçok balıkçıyı rahatsız eden burada ticaretini yapan birçok arkadaşımızı zarara uğratan olay, bizim işimizi hızlandırdı. Bakanımız buralara geldi. Buradaki ihtiyacın elzem olduğunu gördü ve projeyi hızlandırmak adına Mesut başkanımızla birlikte kolları sıvadık. Bu projenin yapılması konusunda biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada yapacağımız zemin etütleri ile projeyi sağlıklı bir şekilde hayata geçireceğiz."

Ayvalık'a yapılacak olan barınaklardan biri, 10 ila 50 metre uzunluğunda 85 teknenin yer alacağı büyük tekne barınma alanı, diğeriyse 4 ile 10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabileceği küçük tekne barınma alanı olarak faaliyet gösterecek.