Ayvalık'ta Barış temalı, heykeller Barış Parkı'nın simgesi haline gelecek - Son Dakika

Çevre düzenlemesi devam eden ve ardından gece ışıklandırılması yapılacak olan heykel, bundan böyle Barış Parkı'nın simgesi haline gelecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir ay devam eden zorlu süreçte birbirinden değerli eserlerin Ayvalık'a kazandırıldığını ve kentin en güzel noktalarını süsleyeceğini söyledi. Heykellerin kültür ve sanat kenti Ayvalık'a çok yakıştığını ve değer kattığını belirten Başkan Ergin, "Barış Teması" adı altında düzenlenen sempozyumun, gelecek yıl yapılacak olan ikincisinde daha çok sayıda heykeli kentimize kazandırmayı hedefliyoruz. Güvercin heykeli Sarımsaklı'daki Barış Parkı'na çok yakıştı ve çok büyük bir anlam kazandı. Parkımızın adı barış, barışın simgesi güvercin ve bu muhteşem ikili bu parkta buluştu. Diğer heykellerimiz de bir program dahilinde uygun alanlara yerleştirilecek" dedi.