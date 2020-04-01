Ayvalık'ta Başkan Ergin'den aşevi denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Başkan Ergin'den aşevi denetimi - Son Dakika

Ayvalık'ta Başkan Ergin'den aşevi denetimi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin her gün yaklaşık bin aileye sıcak yemek yapılıp, dağıtılan belediye bünyesindeki aşevini denetledi.

Ayvalık'ta Başkan Ergin'den aşevi denetimi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin her gün yaklaşık bin aileye sıcak yemek yapılıp, dağıtılan belediye bünyesindeki aşevini denetledi.


Beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Bahar ve Erkan Karasu'nun yanı sıra Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak ile birlikte yaptığı kontrollerde, aşevinin mutfağı ve depolama bölümünü kontrol eden Başkan Ergin; gerçekleştirdiği ani denetimden memnun ayrıldı.


Aşevi çalışanlarının hijyen kurallarına titizlikle riayet etmesi ve yapılan yemeklerin aynı hassasiyetle dağıtılmasından memnun kalan Ergin, aşevinin gıda depolama sisteminin de son derece olumlu koşullara sahip olduğunu gözledi. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bülent Ertuğral'dan kurdukları yemek dağıtım sistemi hakkında bilgiler alan Başkan Ergin daha sonra aşevinden yapılan yemeklerden oluşan menü ile öğle yemeğini yedi.


Kendisine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Bahar ve Erkan Karasu ile Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak ile aynı sofrayı paylaşan Mesut Ergin, sofrada korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi. Ayvalık Belediyesi'ne ait aşevine yönelik gerçekleştirdiği ani denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ergin, aşevi personelinin çalışmalarını hijyen kurallarına uyarak, son derece hassas bir şekilde gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Amaçlarının; yaklaşık 300 ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarla birlikte yaklaşık 1000 aileye en kaliteli malzemelerle hazırlanan, lezzetli yemeklerin pişirilip dağıtılması olduğunu kaydeden Başkan Ergin, "Bugün burada gördüm ki, belediyemiz bünyesindeki tüm ekiplerimiz gibi aşevi personelimizde işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Kendilerinin şahsında tüm mesai arkadaşlarımıza kritik günlerden geçtiğimiz bu süreçte özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:59 Kaynak: İHA

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