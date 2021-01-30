Ayvalık'ta bir evin çatısına yıldırım isabet etti - Son Dakika

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli yağış, birçok bölgede su baskınları ve su birikintilerine neden olurken Ayvalık'ta bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti.

Metrekareye ortalama 50 metreküp suyun düştüğü kuvvetli yağışta, Edremit Körfezi'ndeki bazı ilçelerin bodrum katlarını su bastı.

Ayvalık'ta da eski cezaevi giriş yolu ve çevresindeki ekili alanlar sular altında kaldı. Ana yola taşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bölgede gök gürültülü sağanak sırasında Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına yıldırım isabet etti.

Atatürk Bulvarı'ndaki Acar Apartmanı'nın çatısına isabet eden yıldırım nedeniyle çatıdan kopan parçalar ana caddedeki kaldırıma saçıldı.