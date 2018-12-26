Ayvalık'ta Boed 20. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezinin 20. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezinin 20. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezinin 20. kuruluş yılı Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzenlenen programla kutlandı.



Dernek Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellileri aynı çatı altında toplama ve onların sosyal hayata adapte olabilmesi için çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:



mız sürüyor. Engellilerimize el becerilerini kazandırmak ve bu sayede de onları rehabilite edebilmek adına 3. iş atölyemizi de hizmete sokmuş durumdayız. Çok hızlı adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimiz Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde hazırlanan Engelliler İstihdam Projesi ile engelli arkadaşlarımızı sanayinin üretim aşamasında da istihdam edilebilmesini sağlayabilmektir. Böylelikle istihdam edilecek engellilerimiz kendi emekleriyle kazandıkları paralarla hem kendilerini hem de ailelerini geçindirebileceklerdir. Kendi kazançlarıyla, kendi ayaklarının üzerinde durmayı başaran engellilerimiz de hayatın tüm zorluklarına tek başlarına mücadele edebilecek duruma ulaşmış olacaklar."



Programda konuklara pilav ayran ikram edildi ve bazı katılımcılara plaket takdim edildi.

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