Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında - Son Dakika

Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında

11.05.2021 12:50
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yıl düzenli olarak ilçedeki engellilerle birlikte kutlanan bu önemli haftanın geçtiğimiz yıl olduğu gibi,...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yıl düzenli olarak ilçedeki engellilerle birlikte kutlanan bu önemli haftanın geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Kovit 19 salgını nedeniyle gerçekleştirememekten duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Engelliler Haftası'nın engellilerin sorunlarını, eksiklerini ve paylaşımlarını dile getirdikleri bir süreç olduğunu kaydeden Güler Çapraz Özlemiş, "Unutulmasın ki, her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Bu noktada empati kurarak yola çıkmalı ve engellilere desteğimizi özümseyerek vermeliyiz." dedi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırabilmek için desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlara teşekkür eden Özlemiş, "Engelliler konusunda devletimizin verdiği destekler bizleri son derece mutlu kılmaktadır. Bu noktada tabiki eksikliklerimizin olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Dile getirdiğimiz sorunlara çözüm odaklı yaklaşılmasını önümüze sürekli prosedür çıkararak değil daha kolaycı bir yaklaşım sergilenmesini gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra da eğitim veya sosyal alanda daha fazla çağımıza yakışır desteklerin sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Rapor engelli ve bakım aylıklarında kolaylıkların sağlanmasının önemine işaret eden BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, "Engelli raporu alma ve emeklilikle ilgili değişken tablo ve kaosun önüne bir an önce geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nokrada; biz, sivil toplum örgütü temsilcilerinin tek isteği daha çözümcül yaklaşımlardır. Yaşadığımız bu sabır gerektiren pandemi günlerinde Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağlığın ne kadar önemli olduğunun altını tekrar tekrar çizmiştir hayat. Bu duygularla herkese empati kurabildiğimiz sağlıklı ve engelsiz günler dileriz." diye konuştu.

"Durmak yok engelliler için çalışmaya devam"

BOED'in her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de canla başla dört bir koldan ilçedeki engellilere yönelik hummalı çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Başkan Özlemiş, "Yönetim kurulumuz ve üyelerimizle engelli ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında; ihtiyaç sahibi engellilerimize akülü engelli aracı, manuel tekerlekli sandalye, walker, kanedyen ve koltuk değneği gibi gereçlerin de temin edilebilmesi çabalarımız durmak bilmiyor." dedi.

Destekçileri olan hayırseverler sayesinde ilçe genelinde pek çok engelli ve ailelerine erzak temini sağladıklarını aktaran Güler Çapraz Özlemiş açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yasaksız dönemlerde iki atölyemizde, engelli kardeşlerimize yönelik sürdürdüğümüz rehabilitasyon ve görevi üstlenmiş faaliyetlerine pandemi süreci dışında devam etmektedir. Engelliler Haftası'nı idrak ettiğimiz dolayısıyla mülki amirlerimizden belediyelerimizden kurum ve kuruluşlarımızdan destek istiyoruz. Yaşanılan zorluklara bir yenisi daha eklenilen Kovid 19 salgınıyla mücadele etmeye çalışan engellilerimizi göz ardı etmemeliyiz. Desteklerimizi sürdürmeliyiz. Tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir sınavdan geçiren bu illetten tez zamanda kurtulmak dileğiyle, herkese engelsiz bir hayat dileriz. Bu vesile ile destek veren hayırseverlerimize teşekkür ederiz."

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, duyarlı vatandaşların yardım ve destekleri için eski Altınova Belediye binası yanında bulunan dernek merkezi ile Ayvalık'ta da Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezindeki iş atölyeleri ünitesindeki irtibat bürosuna ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında
Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında

Engelliler Haftası, Balıkesir, Ayvalık, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ayvalık'ta BOED engellilerin her an yanında - Son Dakika


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