Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı

01.03.2021 10:02
Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz Perşembe günü 10 ay sonra yeniden kuruldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı korona virüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz Perşembe günü 10 ay sonra yeniden kuruldu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası'nın taleplerinin ardından Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi'nin de bu talebi kabul etmesiyle yeniden açılan semt pazarıyla ilgili her iki oda başkanı da açıklamalarda bulundu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Perakende Sebze Hali üzerinde bulunan binasında gerçekleşen basın açıklaması sırasında Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çiçek de hazır bulundu.

"Tuhafiye ve sebze meyve pazarını birleştirdik"

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Sebze ve Meyveciler Odası ile ortaklaşa yaptıkları açıklamada, "Her iki odamızın üyelerinin talepleri doğrultusunda kaymakamlımız ve belediyemize yapılan talepler neticesinde, yöre halkının 'Perşembe Pazarı' olarak da adlandırdığı semt pazarımız gerekli tedbirler alınarak esnafımızın son derece geniş bir alanda kurulmasına müsaade edilmiştir. Pazaryerinde tezgahlar son derece aralıklı kurularak vatandaşlarımızın ferah bir ortamda rahat alışveriş yapmasına olanak sağlanmıştır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak emniyetimiz ve zabıtamız pazarın her noktasında görev yapıyor olması da, bu yönde büyük önem taşımaktadır." dedi.

Semt pazarında; tuhafiye ve sebze meyve pazarını birleştirdiklerini belirten Başkan Çakırca, "Böylelikle, halkımızın da iki kez pazara çıkma telaşından ve 'evinde kal' sloganına uygun olacak şekilde tek bir günde bütün ihtiyacını karşılamasını sağladık. Ayrıca Pazartesi günü, Armutçuk'ta bir pazarımız var. Bu iki pazarın kontrolü; belediyemiz ve emniyet güçlerimiz için de sıkıntı oluyordu. Tuhafiye esnafımız için aynı gün iki pazar oluyordu ve o yüzden pazarımız bölünüyor, halkımızda tam ihtiyacın karşılayamayacak duruma düşüyordu." İfadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde Balıkesir'in orta riskli kentler arasında bulunduğuna işaret eden Melih Çakırca, Ayvalık'ın ise bu panoramada salgın ortalamasının altında olduğunu vurgulayarak, "Ama yeterli değil tabi ki. İnşallah bu günlerde geçecek, hayat normale dönecek ve her sokağımızda hareket ve canlılık olan günlere geri döneceğiz. Bu kapsamda maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz." diye konuştu.

"Pandemi önlemlerine harfiyen uyarak pazarın yeniden açılmasını sağladık"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen de, ilçede kurulan bölgenin en büyük semt pazarının Ayvalık'ın olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "Bu Pazar ilçemizin de sembol değerlerinden biridir. Ama Covid19 salgınından dolayı bu pazarımızı uzun bir süre kapatmak zorunda kalmıştık. Bu süreçte de pazarımızı tuhafiye ve sebze-meyve olarak ikiye bölmek durumunda kalmıştık. Bu durum halkımız için de sıkıntılar oluşturmuştu. Sağolsunlar, Ayvalık Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, geniş sokaklarda tezgahlar kurup, aralarda boşluklar oluşturarak, tek sıra halinde pandemi önlemlerine harfiyen uyarak pazarın yeniden açılmasını sağladık. Bu konuda Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü' de bizlere katkılarda bulundu. İnşallah biraz daha dikkat edecek olursak, güzel günler yeniden geri gelecektir diye umut ediyoruz" dedi.

"İlk haftasında da epey başarılı oldu"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çiçek ise pandemi sürecinde Ayvalık'ta semt pazarlarının Armutçuk Pazarı'nda Pazartesi ve Perşembe günleri kurulduğunu hatırlatarak, "Biz bu iki pazarı tek bir pazara dönüştürerek, vatandaşların bir günde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve Pazar esnafının olumsuz etkilenmemesi için böyle bir uygulamaya gittik. İlk haftasında da epey başarılı oldu. İnşallah böyle de sürer" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı
Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı
Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı
Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı

Ayvalık Belediyesi, Koronavirüs, Balıkesir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta bölgenin en büyük semt pazarı açıldı - Son Dakika


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