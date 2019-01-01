Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Botu Sürüklenen Kaçaklar Kurtarıldı

Ayvalık'ta Botu Sürüklenen Kaçaklar Kurtarıldı

20 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açıldıkları lastik bot arızalanarak sürüklenen 44 Afgan kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık'ta Botu Sürüklenen Kaçaklar Kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere denize açıldıkları lastik bot arızalanarak sürüklenen 44 Afgan kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak, lastik botla denize açıldı. Kısa süre sonra Güneş Adası mevkiinde lastik bottaki motorda meydana gelen arıza sonrası sürüklenen bot içerisindeki kaçaklar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipleri arayarak yardım istedi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bulunan 18 erkek, 8 kadın ve 18'i çocuk olmak üzere 44 Afganistan uyruklu kaçağı yakaladı.

Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar yapılan işlemler ardından, Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Yunanistan, Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
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