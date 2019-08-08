Ayvalık'ta Büyükşehir'den 2020-2024 Stratejik Planlamaya esas şehir çalıştayı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

Sakal modası ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i 8 milyar dolar zarara uğrattı

Son dakika! Denizli'de 4.2 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu