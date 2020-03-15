Ayvalık'ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi'nden temizlik işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi'nden temizlik işbirliği - Son Dakika

Ayvalık'ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi'nden temizlik işbirliği

10 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cadde ve sokakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle temizlenip, dezenfekte edildi.

Ayvalık'ta Büyükşehir ve Ayvalık Belediyesi'nden temizlik işbirliği, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin cadde ve sokakları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki İtfaiye Grup Amirliği ile Ayvalık Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle temizlenip, dezenfekte edildi.


Gece saatlerinde başlayan çalışmalarda ekipler; Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Aşıklar Köprüsü ve marina güzergahını temizledi. Ayvalık Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çalışmanın ardından kendi ekipleriyle çocuk oyun parkları, Talatpaşa Caddesi, Barbaros Caddesi, Bedesten Çarşısı, Dr. Fazıl Doğan Meydanı'nda da dezenfekte işlemlerini sürdürdü. Söz konusu çalışmaların önümüzdeki günlerde de Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı ve Alibey (Cunda) Adası meydan ve sokaklarında da yapılacağı bildirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
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