Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta caretta caretta vahşeti
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Ayvalık'ta caretta caretta vahşeti

11 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde kumsalda gezinti yapan vatandaşlar tarafından bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri tarafından teslim alındı.

Ayvalık'ta caretta caretta vahşeti, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde kumsalda gezinti yapan vatandaşlar tarafından bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri tarafından teslim alındı. Kurumda yapılan incelemelerde; zavallı hayvanın iç organlarının olmadığı öğrenildi.


Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever, Ayvalık'ın Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi kumsalında ölü bir caretta caretta kaplumbağanın bulunmasının ardından ekip olarak kaplumbağanın ölüsünü alıp kurumda inceleme yaptıklarını kaydederek, "Yaptığımız incelemede zavallı hayvanın iç organlarının alındığını gördük. Hayvan epey tahrip edilmiş. Caretta caretta kaplumbağa cinsi olan hayvan oldukça da genç bir hayvan. Yazık olmuş" dedi.


Öte yandan; yaklaşık 100 yaşına kadar yaşayabilen bu deniz canlılarının balık avcılığının yapıldığı teknelerin ağlarına zarar verdiği ve bu yüzden de bazı balıkçılar tarafından katledilebildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burhaniye, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
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