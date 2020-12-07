Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Son Dakika

Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

07.12.2020 15:55
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, özel araçların ilçe merkezine giriş çıkışları 6 ay sonra bir kez daha kısıtlandırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, özel araçların ilçe merkezine giriş çıkışları 6 ay sonra bir kez daha kısıtlandırıldı.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar sonucunda, Ayvalık Kaymakamlığı'nın talimatıyla başlayan uygulama kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri; Atatürk Caddesi üzerinde Eski Kız Meslek Lisesi önü ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki dolmuş duraklarının yanı sıra ilçe merkezindeki Toptancı Hali girişinde kontrol noktaları oluşturdu.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'un bizzat denetlediği ve saat 10.30 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen kontrollerde ilçe merkezine özel otomobillerin girişleri kısıtlandırılırken, koronavirüs salgını önlemleri kapsamındaki uygulamayla; çarşıdaki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlar arasındaki 'Sosyal Mesafe' kuralının rahatlıkla sağlanmasının amaçlandığı öğrenildi.

Salgın nedeniyle bazı iş yerlerinin kapalı olduğu Ayvalık'ta, çarşı içerisinde işi olmayanların gereksiz bir şekilde dolaşması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesinin de göz önünde bulundurularak yaya trafiği de denetim altına alındı.

Bu kapsamda; Atatürk ve Talatpaşa caddelerinde denetim yapan ekipler, yaya sayısının bin 100 kişiyi aşması halinde müdahale ederek, vatandaş yoğunluğunun önüne geçmeye çalışıyor.

Başlatılan uygulama, ilçe sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, koronavirüs salgının dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2. dalga aşamasında pik noktasına doğru yükselişte olduğu bu dönemde sosyal izolasyonun son derece hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, süresiz olarak başlatılan uygulamalar kapsamında; çarşı içerisinde bulunan vatandaşlarında kendilerine yardımcı olmalarını ve mümkün olduğunca gereksiz sebeplerle evlerinden dışarı çıkıp, çarşıda yoğunluk oluşturmamaları gerektiğini belirtiyorlar.

Yetkililer, başlatılan uygulamanın bir karantina anlamını taşımadığını ve sosyal izolasyonu sağlayabilmek adına atılmış çok önemli bir adım olduğunun da altını çiziyorlar. Ayvalık'ta özel araçların ilçe merkezine giriş çıkışlarının, geçtiğimiz Haziran ayına kadar süren koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik çalışmaların ardından 6 ay sonra bir kez daha kapatılması ise dikkat çekti. - BALIKESİR

Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı
Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta çarşı bölgesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı - Son Dakika


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