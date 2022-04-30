Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor

30.04.2022 09:06
Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta ekiplerince toplatılarak otoparka çekiliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta ekiplerince toplatılarak otoparka çekiliyor.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç ve yaya ulaşımına engel olmasının yanı sıra hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma başlattı.

Ekipler, Ayvalık Sanayi Sitesi, ilçe merkezi ile Altınova, Küçükköy ve kırsal mahallelerdeki ara sokaklarda atıl durumdaki hurda araçları topluyor.

Araçlar çekicilere yüklenerek Altınova Mahallesi'nde bulunan belediye bünyesindeki yediemin otoparkına götürülüyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra zamanla tehlike oluşturduğunu belirtti.

Hurda araçların toplanmasıyla kötü görüntü ve çevre kirliliğinin de ortadan kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

YORUMLAR
500
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar DYP'nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı DYP'nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı

Hisarcık, Ayvalık, Tragger, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
08:32 KKTC'de koalisyon göreve başlamadan dağıldı
08:30 Kırmızı ışıkta geçen araç, genç kızın ölümüne sebep oldu: Metrelerce sürüklenmiş
08:29 ABD ordusu, Almanya'da Ukrayna askerlerini eğitmeye başladı: Eğitimi ABD'li Ulusal Muhafız Birliği veriyor
22:25 Mansur Yavaş'tan gençlere: Babası dövüşen gençlerin kardeşliğini gösteriyorsunuz dünyaya
22:43 Kılıçdaroğlu'ndan 'kamulaştırma' sinyali: Ya adam gibi görevlerini yaparlar ya da...
23:33 Ali Babacan: O kurtuluş gününde, Ankara'da birileri yerinden zıplayacak
08:03 Müzakerelerde ilerleme yok: Zelenski, Putin ile yüz yüze görüşmek istiyor
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 09:12:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar otoparka çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement