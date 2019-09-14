Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor
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Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor

27 dakika önce

Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyorBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi.

Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi.

Alınan bilgiye göre; sabah saat 09.30 sıralarında Ayvalık çöp stok alanında yanın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın da alevler bölgedeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin gün boyu sürdükleri hummalı yangın söndürme çalışmaları gece saatlerinde de tüm hısıyla sürdü.

Sık sık söndürülen yangın, her defasında rüzgarın da yardımıyla yeniden alevlenmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun çabalar harcadı.

Halen daha zaman zaman yeniden parlayan yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler hummalı bir şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor.

Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın söndürülemiyor

Balıkesir, Ayvalık, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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