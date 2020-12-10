Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu - Son Dakika

Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu

10.12.2020 09:24
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; korona virüs pandemisi nedeniyle satılık evler ve ev kiraları astronomik fiyatlara yükseldi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; korona virüs pandemisi nedeniyle satılık evler ve ev kiraları astronomik fiyatlara yükseldi. Çok değil 3 ay öncesinde 300 ile 400 bin lira arasında değişen konut fiyatları sadece 3 aylık süreçte 650 bin liradan başlayan ve 1 milyonu aşan rakamlara ulaştı. Ev kiralarının da konut fiyatlarıyla aynı paralelde yükseldiği ilçede kaloriferli bir 2+1 dairenin aylık kirası 2 bin ile 2 bin 500 lira aralığına ulaştı.

İmar alanlarının yok denilecek kadar azaldığı Ayvalık'ta konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışır hale gelirken, ilçede emlakçılar; astronomik rakamlarla kiralanmasına rağmen kiralık ev isteyenlere ise 3-4 ay sonrasına rezervasyon verebildiklerini belirtiyorlar.

Ayvalık'taki konut fiyatlarının özellikle pandemi sürecinde aşırı yükselmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, korona virüs pandemisi nedeniyle özellikle metropol kentlerden gelenlerin yaşamış oldukları sıkıntıları Ayvalık gibi sahil kentlerine akın ettiklerini hatırlatarak, "Yaz aylarında Ayvalık'ta 2. konutları bulunanlar kadar, pandemi sürecini burada geçirmek isteyenlerde tatil tercihlerini 12 ay süresince burada geçirmekten yana kullandılar. Tabi bu durum doğal olarak Ayvalık'taki konut fiyatlarıyla arsa fiyatlarının değerlenmesine neden oldu. Elbette bu artışlar sadece pandemiyle değil, Ayvalık'ın ulaşılabilirliği, ilçenin havasının temizliği ve ilçemizin pek çok alanda cazibe merkezi olmasıyla da örtüşünce konut fiyatları ve ev kiralarında ortaya beklenmedik bir durum çıkardı" dedi.

Ortaya çıkan durumun getirileri olduğu kadar, götürülerinin de bulunduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık'taki rayiç bedellerinin bu kadar yüksek olması, emekli olup da kentimize gelip yerleşenlerin dışında ilçemizde yaşayanları olumsuz yönde etkiledi. Daire fiyatları ya da konut kiralarının yüksekliği ilçede kiracı olarak ikamet edenleri de vurdu. Kiralık ev bulabilmekte çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Tüm bunları da ele aldığımızda ortaya çıkan durum, Ayvalık için ciddi bir sıkıntı haline dönüştü" diye konuştu.

"Son üç ayda konut bedelleriyle, ev kiraları yüzde 80 oranında yükseldi"

Ayvalık'ta 12 yıldan bu yana emlakçılık ile uğraşan Ahmet Yüksel ise pandemiden dolayı son dönemlerde konut ve ev kiralarının artmasına rağmen ilçeye yoğun bir talebin bulunduğunu söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle büyük kentlerde aynı ofis ve işyerlerinde mesai harcanmasının yerini internet aracılığıyla uzaktan çalışmanın aldığını hatırlatan Ahmet Yüksel, "Ayvalık'ta bahçeli müstakil evlere talep arttı. Bu artış inanılmaz rakamlara ulaştı. Bununla birlikte kiralar çok yükseldi. Son üç ayda konut bedelleriyle, ev kiraları yüzde 80 oranında yükseldi" dedi.

Ayvalık'ta pandemiden önce 500-600 bin liradan satılan bahçeli evlerin şu anda 1 milyon 200 bin liradan başlayıp, 2 milyon 500 bin liralara kadar tırmandığını kaydeden Yüksel, "Tabi bunun tek sebebi pandemi değil. Bunun dışında Ayvalık ile İstanbul arasındaki mesafe; İzmir-İstanbul otobanının da hizmete girmesiyle 3 saate düştü. Bunun sonucunda Ayvalık, adeta İstanbul'un bir mahallesi haline geldi. Mesela İstanbullu bir vatandaş sabah yola çıkıp, 3 saat sonra Ayvalık'ta kahvaltısını yapabiliyor. Denize de girebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Elimizde kiralık ev kalmadı"

Ayvalık'ta yaşayan ve ev sahibi olmayan insanların pandemiden önce kaloriferli bir dairede 1000 ile bin 200 lira arasında kirada otururken sadece 3-4 aylık pandemi sürecinde 2 bin 500 - 3 bin lira arasında değişen rakamlarla kiralık ev bulabildiğini belirten Ahmet Yüksel, "Bu yüzden ilçede yaşayan insanlar anormal derecede mağduriyet yaşıyorlar. Üstelik şu anda elimizde kiralık ev de kalmadı. Mesela bugün kaloriferli bir evi kiralamak isteyenlere 3-4 ay sonrasına boşalacak evlere göre tarih verebiliyoruz. Ev kiralama konusunda randevu ile çalışmaya başlamak zorunda kaldık" diye konuştu.

Ayvalık'ın ilçe merkezinde bulunan tarihi taş evlerin satış fiyatlarının ise özellikle bahçesi olanların 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 4-5 milyon liralara kadar çıktığını belirten Ahmet Yüksel şöyle devam etti:

"Ayvalık'taki bu fiyatlar şu anda neredeyse İstanbul'un boğaz kıyılarındaki konutların fiyatlarına ulaştı. Ben bu durumun süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ayvalık sürekli göç alıyor. Ayvalık'ta geçtiğimiz 2 yıldan bu yana yeni yapılaşma yok. İlçede arsa sıkıntısı var. Bundan dolayı da konutlar çok değerli. Ama önümüzdeki yıllarda yeni imar alanları açılırsa, bu alanlara TOKİ ya da yatırımcı inşaat şirketleri burada yapılaşmaya girerse, o zaman konut fiyatları da ev kiraları da geriye çekilebilir." - BALIKESİR

Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu

Koronavirüs, İstanbul, Ayvalık, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yemin metnini okuyamayan Tanzanyalı bakan yardımcısı, henüz oturamadığı koltuğundan oldu Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Kız meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Kasıklarından pompalı tüfekle vuruldu Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı SpaceX'in Starship prototipi test aşamasında patladı         
08:50
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu         
08:32
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Define aramak için hazırlanan patlayıcıyı hatalı infilak ettiren şahıs, arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
00:04
Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var Google, 2020'de Türkiye'de en çok aranan ilk 10 diziyi paylaştı! Listede sürprizler var         
23:45
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu         
16:20
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 09:33:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei