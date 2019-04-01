Ayvalık'ta Demokrat Parti Kazandı

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Demokrat Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin seçimlerin galibi oldu.

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Demokrat Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin seçimlerin galibi oldu.



Bütünşehir Yasası öncesinde Ayvalık'ın beldesi olan Küçükköy'ün son Belediye Başkanı olan Mesut Ergin'in, seçimi kazandı.



Sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Rahmi Gençer ile kıyasıya bir yarışın gözlendiği Ayvalık'ta; resmi olmayan verilere göre Demokrat Partili Ergin, yüzde 40.09 oy oranıyla, 14 bin 620 oy aldı. Buna karşın Ergin'in en yakın rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Rahmi Gençer ise yüzde 37.77 oy oranıyla 13 bin 774 oyda kaldı.



Belediye Meclisinde çoğunluk CHP'nin



Ayvalık'ta, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran yüzde 19.36'lık oranla 7 bin 59, DSP Belediye Başkan Adayı Hasan Atmaca yüzde 1.58 oranla 577 oy ve Vatan Partsi'nin Ayvalık Belediye Başkan Adayı Serdar Gürses ise yüzde 0.46'lık oranla 166 oy aldı.



Ayvalık'ta; Belediye Meclis Üyeliği yarışında ise birinciliği yüzde 39.65 oran ve 13 bin 928 oy ile Millet İttifakı elde etti.



Bununla birlikte Demokrat Parti yüzde 32.98 oran 11 bin 586 oy, Cumhur İttifakı yüzde 21.37 oranla 7 bin 508 oy, HDP yüzde 2.68 oranla 942 oy, DSP yüzde 1.39 oranla 490 oy alabildi.



Bu sonuçlara göre DP'li Mesut Ergin Ayvalık Belediye Başkanı seçilirken, CHP'nin çoğunlukta olduğu bir belediye meclisi ile çalışmak zorunda kalacağı gözlendi.



Binlerce Ayvalıklıya seslendi



Ayvalık Belediye Başkanlığına seçilen Mesut Ergin'in gönüldaşları henüz İlçe Seçim Kurulu'nda oylar netleşmeden ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nde uzun araç konvoyları oluştururken, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce Ayvalıklıya seslendi.



Zor da olsa büyük bir heyecanlı yarışın ardından seçimleri kazanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mesut Ergin, "Zorda olsa çok güzel bir galibiyet aldık. Çok güzel bir başarı elde ettik. Bunu sizlerle yaptık. Bu süreçte; eşim, ailem ve ekip arkadaşlarım başta olmak üzere kadınlarımız, gençlerimiz ve değerli halkım olarak sizler o kadar büyük emek harcadınız ki hepinizden Allah razı olsun. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizlere nasıl teşekkür edeceğime dair kelimeler bulamıyorum" dedi.



Ayvalık'ta elde ettikleri büyük zaferle Türkiye'ye örnek olduklarını savunan Mesut Ergin, "Hep söyledim. İki tane dayatma adaya karşı halk 'hayır' dedi. 'Benim istediğim olacak' dedi ve Ayvalık halkının istediği oldu" ifadelerini kullandı.



Ayvalık'ın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Mesut Ergin konuşmasının sonunda binlerce Ayvalıklının sevgi gösterileri ve havai fişek ışıkları altında sahneden indi. - BALIKESİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin Siverek Adayı Fatih Bucak, Gözaltına Alındı

Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık