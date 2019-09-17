Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta deniz patlıcanı avcılarına operasyon
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Ayvalık'ta deniz patlıcanı avcılarına operasyon

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı avcılığını devletin belirlediği kriterler dışında yaptığı tespit edilen balıkçı teknelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, Liman Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Ayvalık'ta deniz patlıcanı avcılarına operasyon, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı avcılığını devletin belirlediği kriterler dışında yaptığı tespit edilen balıkçı teknelerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, Liman Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.
Sabah saat 10.00 sıralarında Altınova sahilinde başlayan operasyon gün boyu devam etti. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 8'inci maddesini çiğneyerek algarna ile deniz patlıcanı avcılığı yaptığı belirlenen teknelere baskın yapan ekiplere, Ayvalık Belediyesi de araç ve ekipman desteği verdi. Bom direği ve ırgat bulundurmanın yasak olduğu belirtilerek, onlarca özel teknedeki malzemelere el konulduğu ve 3 bin 200'er TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi.
DENİZLERİN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Daha çok Uzak Doğu ülkelerinden rağbet gören, kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılan deniz patlıcanları, denizlerin filtresi gibi çalışıyor. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyebiliyor. Bu özelliğiyle deniz patlıcanı kirlenen denizler için kurtarıcı olabilecek bir canlı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:32 Kaynak: DHA
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