Ayvalık'ta denizde boğulan şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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Ayvalık'ta denizde boğulan şahsın cesedi bulundu

24.07.2022 16:08
Ayvalık'ta denizde boğulan şahsın cesedi bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Pateriça mevkiinde denizde dalış yaptığı belirtilen 66 yaşındaki Yusuf Çelik kayboldu. Çelik'in denizde kaybolması üzerine harekete geçen Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gece görüşlü helikopterin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında gece saat 23.50'de Çelik'in cansız bedeni, sahilden 500 metre uzaklıktaki kayalıklarda bulundu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2022 tarihinde akşam saatlerinde Yusuf Çelik (66) isimli vatandaşımızın Ayvalık Alibey Adası Pateriça Koyu'nda dalış yaptığı esnada denizden çıkmadığı yönündeki ihbarın Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımıza intikal etmesi üzerine bölgeye saat 19.20'de 2 Sahil Güvenlik botu ve 4 personelden oluşan dalış timi sevk edilmiş, hemen akabinde 1 Sahil Güvenlik helikopteri arama ve kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Yapılan arama sonucunda saat 23.50'de Pateriça Koyu Kırlangıç kayalıklarında sahilden yaklaşık 500 metre açıkta Yusuf Çelik'in cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta denizde boğulan şahsın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta denizde boğulan şahsın cesedi bulundu - Son Dakika
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