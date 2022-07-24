Ayvalık'ta denizde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta denizde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

24.07.2022 11:21
Ayvalık'ta denizde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Yusuf Çelik (66), Alibey Adası Pateriça Koy'unda dalış yaptıktan sonra denizden çıkamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Kaynak: AA

Alibey Adası, Yusuf Çelik, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta denizde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta denizde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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