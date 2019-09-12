Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ayvalık'ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının cansız bedeni, Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında Yunan balıkçılar tarafından bulundu.

Ayvalık'ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde serinlemek için denize giren 81 yaşındaki kadının cansız bedeni, Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında Yunan balıkçılar tarafından bulundu.


Dün akşam saatlerinde Midilli Adası'ndan denize açılan Yunanlı balıkçılar su üzerinde bir kadın cesedinin bulunduğunu fark etti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine kadın cesedi kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde cesedin 3 gün önce Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı Plajları'nda denize girip kaybolan 81 yaşındaki Yurdanur Altun'a ait olduğu belirlendi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bilgilendirmesinin ardından, Yurdanur Altun isimli kadının yakınlarıın cenazeyi teslim almak için Midilli Adası'na gittiği öğrenildi.


Yaşlı kadın, yaklaşık 1 hafta önce tatil için Ayvalık'a gelmiş, 3 gün önce de 73 ve 65 yaşlarındaki kardeşleriyle serinlemek maksadıyla denize girdikten sonra denizde kaybolmuştu. Yaşlı kadının kaybolması sonrasında harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekiplerle, AFAD ve AKUT ekipleri; 10 asayiş timi, 2 sahil güvenlik botu, 2 dalgıç timi, 1 iz takip köpeği ve 1 mini insansız hava aracı arama-kurtarma çalışmalarını 3 gün sürdürmüştü. - BALIKESİR

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel görev
28 kişilik sınıfta 12 ikiz öğrenci Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta denizde kaybolan yaşlı kadının cesedi Midilli açıklarında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]