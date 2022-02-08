Üye Girişi
Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.02.2022 23:18
Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itilen 20 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 04.00 sıralarında Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine hemen Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ege Denizi'nde Yunan güçleri tarafından Türk karasularına itildiği ve botları patlatıldığı öğrenilen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.

20 göçmene Sahil Güvenlik askerleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

(Suat Salgın/İHA)

Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Balıkesir, Yunan, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:25 Ramazan Civelek, kritik gol vuruşunu yaptığı o anı anlattı: Ne olduğunu anlamadım
23:03 "Hakkını helal et ağabeylerin gülü" notu bırakan hırsıza, mağdur patrondan şaşırtan teklif
22:59 İddialar doğrulandı! Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı
22:57 Fenerbahçe, Real Madrid'i sahada yok etti! İspanyol devi tarihinde bir ilki yaşadı
22:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, rock müziğini öncü isimlerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
22:52 Angelina Jolie, sosyal medya hesabından paylaştı: "Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim"
22:40 Son Dakika: Kadıköy'de büyük mağlubiyet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Kayserispor'a elendi
22:13 Halil Falyalı'nın suikasta uğradığı olay yerinden ilk görüntüler! 50 boş kovan bulundu
22:11 Gazeteci Erk Acarer sosyal medyadan paylaştı: İşte Falyalı'nın katil zanlıları!
22:00 Bakan Nebati, Londra'da bankacı ve üst düzey yöneticilerle toplantı yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 23:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ayvalık'ta denizde ölümle burun buruna gelen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement