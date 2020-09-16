Ayvalık'ta denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize giren bir kadın, boğulmak üzereyken itfaiye cankurtaranları tarafından kurtarıldı.

Sarımsaklı Plajları'nda turistik bir işletmenin önünden denize giren Münevver T. (54), yüzme bariyerlerini aştı.

Bir anda çırpınmaya başlayan kadını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekipleri hemen harekete geçti.

Ekipler, kısa sürede ulaştıkları kadını sahile çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

Münevver T. daha sonra sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine götürüldü.