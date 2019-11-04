Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi

Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kahvehane ve derneklerde kumar denetimi yapıldı.

Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kahvehane ve derneklerde kumar denetimi yapıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 ekibin katıldığı denetimde kumar ve tombalada kullanılan oyun kağıdı, pul, marka ve fiş ele geçirildi.

Denetimde 150 lira ve 2 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Bir kahvehane sahibine "uyuşturucu, esrar maddesi içmek ve içirmek", bir iş yeri sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak", 2 kişiye "kumar oynama" suçundan idari işlem yapıldı, iki iş yerine kapatma cezası verildi.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Hakem Kurulu'ndan 'VAR' açıklaması
WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapan doktor açığa alındı Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:26:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta dernek ve kahvehanelerde kumar denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]