Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu - Son Dakika

- Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle bir apartmanın çatısındaki dev güneş paneli otogara uçtu.

Gece saatlerinde başlayan fırtına gün ağardığında bazı küçük balıkçı teknelerini batırırken, bazı ağaçların da dallarının kırılmasına sebep oldu. Etkisini gün boyu sürdüren fırtınada, ilçe merkezindeki eski otogar yanındaki bir apartmanın çatısında bulunan güneş paneli uçtu. Otogar içerisindeki park halindeki minibüs ve otomobilleri şans eseri teğet geçen güneş paneli büyük bir gürültüyle düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bu anlara şahit olan vatandaş Ümit Çelebi, dev panelin önce yere uçtuğunu, sonra yerden zıplayarak park halindeki minibüsleri teğet geçtiğini söyledi. Yetkililer, fırtına sebebiyle herhangi bir çatı uçması ya da ağaç devrilmesine karşı vatandaşları uyardı.