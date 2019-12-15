Ayvalık'ta deve güreşi festivali - Son Dakika
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Ayvalık'ta deve güreşi festivali

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesinin organize ettiği etkinlik, 150 Evler Mahallesi'ndeki eski Kamyoncular Kooperatifi araç park alanında gerçekleşti.

Kıran kırana geçen güreşleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ve güreşseverler büyük bir heyecanla izledi.


Bodrum'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 120 pehlivan devenin yer aldığı güreşlerde Salihli'den "Çakır", Ezine'den "Çılgın Kamil", Bodrum'dan "Heredot" gibi ünlü develerin kıran kıran yaptığı mücadeleler büyük ilgi gördü.

Dernek Başkanı Mustafa Yatkın, yaptığı açıklamada, Ege'nin en güçlü ve ünlü pehlivan develerinin Ayvalık arenasında yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Ayvalık'taki güreşlerin son yıllardaki en kapsamlı deve güreşi festivallerinden biri olduğunu vurgulayan Yatkın, "Deve güreşi festivaline halkın yoğun ilgi göstermesinden çok memnunuz. Festivalin organize edilmesinde büyük katkılar veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Organizasyonun başhakemlerinden İbrahim Yatkın da "Geleneksel Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan güreşlerimizi güzel bir havada büyük coşkuyla gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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