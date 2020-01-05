Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı

6 saat önce

Ayvalık Belediyesi himayesinde, Ayvalık ve Altınova Deveciler dernekleri tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline ilgi yoğun oldu.

Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı, System.String[]

Ayvalık Belediyesi himayesinde, Ayvalık ve Altınova Deveciler dernekleri tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline ilgi yoğun oldu.


Soğuk havaya rağmen zaman zaman açan güneşi fırsat bilen Ayvalıklılar, hem deve güreşlerini izledi hem de mangallarını yaktı ve ailecek piknik yaparak, deve güreşleri heyecanının tadını çıkardılar.


Ege ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 120 pehlivan devenin mücadele ettiği güreşleri; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Ayvalık İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürü Volkan Oral, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri; Ethem Vardı, Ali Jale diğer siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş büyük bir heyecanla izledi.


Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin katıldığı Ayak, Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere dört boyda yapılan güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.


Güreşlerin tam bir şölen havasında gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıllık Türk geleneğini Ayvalık'ta yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Deve güreşlerinde satışa sunulan tonlarca deve sucuğu binlerce vatandaş tarafından afiyetle yenildi. - BALIKESİR

Altınova, Ayvalık, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı
9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:02 Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu... - Son Dakika
22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak başta olmak üzere oluşturduğu riskleri kaygıyla takip ediyoruz" - Son Dakika
22:00 İran hükümeti: "Artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz" - Son Dakika
22:00 Sağlık teknikeri görevi başındayken darp edildi - Son Dakika
21:56 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 22:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık'ta deve güreşleri piknik coşkusunda yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]