Ayvalık'ta dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olmaya başladığı ilk andan bu yana somut adımlar atarak ilçe genelinde aralıksız dezenfeksiyon çalışmaları başlatan Ayvalık Belediyesi ekipleri bu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Pandemi krizinin Sağlık Bakanlığı tarafından gündeme getirilmesinden önce tedbir kararları alan Ayvalık Belediyesi Mart ayından bu yana dezenfeksiyon işlemlerine hiç aralık vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, her gün sokakların, kamuya açık alanların, gün sonunda ise hastanelerin dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılıyor.



Ayvalık Belediyesi, koronovirüs önlemleri kapsamında kapalı alanları, ana caddeler ile sokakları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfektan üretimi için kendi olanaklarını kullandıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; gerekli hammaddeyi de kendilerinin temin ettiklerini, insan sağlığına zarar vermemesi için dezenfektasyon sırasında azami özen gösterdiklerini söyledi.



Kentin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezanfektanlı sular ile yıkayıp temizleyen Ayvalık Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı önlemlerini artırdı. Disiplinli bir çalışma sergileyerek ilk etapta, oyun parkları, okullar, ibadethaneler, spor tesisleri ve kamu binaları dezenfekte edildi. Vatandaşların toplu halde bulunduğu mekanların kapatılması nedeniyle temizlik çalışmalarını açık alanlarda yoğunlaştıran ekipler, ana arterlerin yanı sıra sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkadı.



Belediye Başkanı Mesut Ergin, Korona virüs riskine karşı belediyenin tüm olanaklarını seferber ettiklerini ifade ederek, "Genel olarak, rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle artırdık. Kentimizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi.



"70 kilometrelik sahilde çalışmalar sürüyor"



70 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduklarını hatırlatan Başkan Ergin açıklamalarına şöyle devam etti;



"Yaklaşık kırk beş gündür cansiperane bir çalışma sergileyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu tatili, resmi tatil ayrımı yapmaksızın alınteri döküyor. Sahil şeridimizin çok uzun olmasına ve yetmiş bin nüfusu barındırmamıza karşın, hemen her bölgeye hizmet götürüyoruz. Koronovirüs önlemleri kapsamında yaklaşık iki buçuk aydır Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Lale Adası, Cunda, Çataltepe, Şirinkent, Sahil Siteleri, Armutçuk mevkii, Ali Çetinkaya Mahallesi, Ayvalık merkez, Yenimahalle ile kırsal mahallelerimizde çok titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Bu nedenle bölgemizde çok sayıda pozitif vakalar yaşanmıyor. Ayvalık'ta yaşayan vatandaşlarımız da çalışmalara destek vererek, evlerinde kalıyor ve çok ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmıyorlar. Virüsün üstesinden gelmek için normal koşulların yaşanacağı günlere kadar dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam edecek." - BALIKESİR