Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı - Son Dakika

Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı

04.03.2021 16:00
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşku Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çiçek ile bölgenin en büyük semt pazarına hiç kimseye haber vermeden giden Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan Dinamik Denetim Süreci'nin ilk denetimini gerçekleştirdi.

Semt pazarında kurulan tezgahların Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında mesafeli olup olmadığının yanı sıra pazaryerindeki vatandaşların maske ve hijyen kurallarına riayet edip etmediğini yerinde denetleyen Kaymakam Görgülüarslan daha sonra toplu taşıma araçlarında da ani incelemelerde bulunmayı ihmal etmedi.

Gerçekleştirdiği ani denetlemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık halkının Covid 19 önlemlerine yönelik alınan tedbirlere harfiyen uymasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 14 maddelik yeni bir genelge kapsamında ilçede Kaymakamlık öncülüğünde denetim ekipleri oluşturulacağı söyledi.

Oluşturulacak 400 kişilik ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapacakları kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, "Denetimler kapsamında kahvehane, restoran, kafe, berber, düğün ve nikah salonu gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

"Hedefimiz Mavi Renk"

Genelgede, kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda belirlendiğini, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı hatırlatan Gökhan Görgülüarslan, "Salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an önce tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının öneminin yanında denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin de büyük bir etken olarak görüyoruz. Dinamik Denetim Süreci'ni Ayvalık'ımızda en iyi şekilde uygulayacağız. İnanıyorum ki Sayın Valimizin de Balıkesir genelinde aldığı sıkı önlemlerle en kısa sürede Balıkesir'imiz Çok Yüksek Risk grubundan kurtulacak ve yeni kontrollü normalleşme süreciyle ilimiz ülkemiz haritasında kırmızı renkten, mavi renge dönüşerek, sağlıklı günlere kavuşacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı
Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı

Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Dinamik Denetim Süreci başladı - Son Dakika


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