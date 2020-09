Ayvalık'ta doğal gaz için dev viraj geçildi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin doğalgaz ile kavuşması için geri sayım başladı.

İlçeye doğalgazın getirilmesi için hummalı çalışmalarıyla yüreklerde taht kuran AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in çabalarının ardından BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nden ilçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 15 Eylül'de müjdeli haber geldi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nde, "Ayvalık Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı" ihalesi için gelen teklifler 15.09.2020 Salı günü saat 14.00'de genel müdürlük binası A-2 Blok Elektronik İhale Salonu'nda teklif veren firmaların temsilcileri ve basın mensuplarının huzurunda açıldı.

Yaklaşık 1 milyon 412 bin 419 lira 24 kuruşluk maliyete karşın, ihaleye katılan; Tractebel Engıneerıng Ltd. Şti.- Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Küre Müh. Harita İmar İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı 1 milyon 43 bin lira, Tümaş Türk Müh. Müş. ve Müteahhitlik A.Ş. 749 bin lira, Geogis Müh. Müş. İnş. ve Tic. A.Ş.- Kartal Harita Müh. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı 800 bin lira, Uzmanel Müh. ve Bilişim Tekn. Tic. Ltd. Şti. - Saçın Harita İnş. Prj. ve Tic. Ltd. Şti.iş ortaklı 983 bin lira ve Sebat Prj. Müh. Müş. Tic. A.,Ş. ise 1 milyon 350 bin 500 liralık tekliflerde bulundukları öğrenildi.

İhale komisyonunun yapacağı son değerlendirmenin ardından işi hangi firmaya vereceğinin netleşeceği bildirildi.

İhaleyi kazanan firmanın hemen işe koyularak Ayvalık'a doğalgaz getirilmesi için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Ak Partili Canbey memnun

Ayvalık'a doğalgaz geleceği müjdesini daha önce veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık için doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Doğalgaz kararının alınması noktasında büyük emekler sarf etmesiyle öne çıkan Canbey, bugün de, süreci takip ettiklerini ve detay mühendislik ihalesinin yapıldığının müjdesini verdi.

"Ayvalık'ımızı doğalgaza kavuşturacağız ve hemşerilerimizi doğalgaz konforuyla buluşturacağız"

Enerji Bakanlığı ve BOTAŞ, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'in girişimleriyle Ayvalık'a doğalgazın gelmesi noktasında karar almıştı. Birçoklarının yapılamaz dediği süreci yakından takip eden Milletvekili Canbey, bugün ilk ihalenin yapıldığı müjdesini verdi.

12 Eylül 2020 tarihinde BOTAŞ tarafından, detay mühendislik çalışmalarının yapılabilmesi için ihale yapıldığı ve tekliflerin alındığını söyleyen Canbey; "Ayvalık'a doğalgaz gelmesi bir hayaldi. Çalıştık, çok istedik, çok emek verdik. Bu noktada bugün yapılan ihale büyük bir öneme sahipti. Sürecin hızlandığını ve rayına oturduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

İhale aşamasının bu ay içerisinde tamamlanacağını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey; "Eylül ayından sonraki süreçte dokuz ay içerisinde detay mühendislik çalışmaları tamamlanacak. Yani boru hattı nereden geçecek, alanda ne gibi çalışmalar yapılacak, bütün bunların planlaması yapılacak. Dokuz aylık sürenin ardından 2021 yılında yapım ihalesine çıkılacak ve 2021'nin sonu, 2022'in başı gibi inşallah Ayvalık'ta doğalgaz meşalesini yakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta konuştuğu birçok insanın, doğalgazın gelmesinin hayal olduğunu düşündüğünü hatırlatan, Mustafa Canbey, "Ama AK Parti hayalleri gerçek gerçekleştiren parti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz için hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. İnşallah Ayvalık'ımızı doğalgaza kavuşturacağız ve hemşerilerimizi doğalgaz konforuyla buluşturacağız" diye konuştu.

Mesut Ergin, "Ayvalık'a doğalgaz gelmesi için gerekirse seferber olacağız"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise ilçeye doğalgazın getirilmesi için başkentte yoğun temasların ardından bugün en önemli virajın dönüldüğünü söyledi.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde; Ankara'da AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan' ziyaret ederek ilçenin doğalgaz sorununu masaya yatırdıklarını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklıların doğalgaz özlemini dile getirip, bu dev hizmetin ilçeye getirilmesi için destek istedikleri Bakan Yardımcısı Suver ve BOTAŞ Genel Müdürü Özcan'ın da kendilerine olumlu yanıt verdiğini hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi'nin ilçeye doğalgaz gelmesi için gerekirse tüm olanakları seferber etmeye hazır olduğunu açıklayan Başkan Ergin, Ayvalık'a doğalgaz getirilmesi için ciddi mesailer harcayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in yanı sıra bu konuda kendilerine destek veren Balıkesir'in tüm milletvekilleriyle bürokratlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - BALIKESİR