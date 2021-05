BALIKESİR - Ayvalık'ta dün etkili olan fırtına nedeniyle 80 teknenin battığı belirlendi - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu." dedi.

Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak, battığını söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Dünkü afette tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve 'whatsapp' hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı." diye konuştu.

Ergin, Ayvalık Kaymakamlığı bünyesinde, Ayvalık Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları idarecilerinin de içinde bulunduğu hasar tespit komisyonunun kısa sürede kurulmasını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu. Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek, yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. Beş vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerin başında bizzat bulunup zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Ayvalık Belediyesinin tüm saha ekipleri, aralıksız çalışarak, çağrılara ulaştı. Zarar gören vatandaşlar, 02663121040 numaralı hattan ya da Ayvalık Kaymakamlığından başvuruda bulunabilir. Talepler kayıt altına alınarak, ekipler hasar tespiti için bölgeye gönderilecektir."

Son yıllarda sıklıkla yaşanan afetlerin ticari ve amatör balıkçı teknelerine büyük zarar verdiğine dikkati çeken Ergin, şöyle devam etti:

"Göreve gelir gelmez gördük ki Ayvalık'ta yıllardır balıkçı barınağına olan ihtiyaç biliniyorken bu konuda kimse kılını bile kıpırdatmamış. Yaşananların son bulması amacıyla balıkçı barınağı ile ilgili acil olarak girişimlerde bulunduk. Balıkçı barınağının yapılması elzemdir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ayvalık Liman Başkanlığı'na başvuru yaparak resmi süreci başlattık. Uygunluk yer tespitinin yapılması konusunda başvurumuzu yaptık. Yaptığımız başvuruya onay verilmesi durumunda barınağı imar planlarımıza işleyip ÇED raporuyla birlikte kendi olanaklarımızla balıkçı barınağını yapmaya talibiz."

Ergin, dün yaşananların ardından bölge milletvekilleriyle irtibata geçildiğini, konunun TBMM gündemine taşınarak, ilçenin "afet bölgesi" ilan edilmesi talebini ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Fırtına dolayısıyla teknesi batan Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Jale de batan teknenin çocukluk anılarıyla dolu olduğunu ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belirterek, "Biz denizciler, sadece tekne değil, umudumuzu kaybettik. Batan teknede çocukluk anılarım geçti, ondan sağlanan gelirle okudum. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan, Altınova sahilinde batan teknelerin vinçle denizden çıkarılması ve vidanjör ile teknelerdeki suyu tahliye etme çalışmaları devam ediyor.