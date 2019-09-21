Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta "Dünya Temizlik Günü" etkinliği
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Ayvalık'ta "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

49 dakika önce

Ayvalık ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Ayvalık'ta

Ayvalık ilçesinde, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından "Çöp benim değil ama Ayvalık benim" sloganıyla düzenlenen, Ayvalık Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, yaklaşık 150 çuval atık toplandı.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katıldığı etkinlikte, ilçe merkezindeki mahalleler ve kırsal bölgelerde temizlik yapıldı.

Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin çevre bilinci ve farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Çevre için en doğru hareketin kirletmemek olduğunu vurgulayan Ergin, "Biz, 'Çöp bizim değil ama Ayvalık bizim' diyerek yola çıktık. Sonuçta herkes kendi kapısının önünü süpürse, herkes kendi sokağını temiz tutsa, bizim işimiz kolaylaşır. Bir şehrin modernliğinin ilk göstergesi, temiz olmasıdır. Biz de bu bilinci verebilmek için Ayvalık halkıyla bu etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.


Etkinliğe katılan Berna Sezer de Küçükköy Mahallesi'nin sokaklarını temizlediklerini belirterek, "Etkinliğe katılan 5-6 kişiyle birer çuval çöp toplayabildik. Eğer 200 kişi olsaydık topladığımız çöp en az 200 çuval olacaktı. Bu tür çalışmalar sadece yılda bir gün değil, her zaman olmalı." dedi.

Mesut Ergin, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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