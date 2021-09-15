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Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu - Son Dakika

Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu

15.09.2021 19:31

- Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

- Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Sabah saatlerinde top atışıyla başlayan törene; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşu ve ardından askeri bando tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova ve Ayvalık'ın birer gün arayla düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlatarak, o günün zor koşullarında toplumun kısa sürede savaşta yaşanan sıkıntıların üstesinden geldiğini söyledi.

Dünya halklarına örnek bir bağımsızlık mücadelesi ve özgürlük hikayesinin 102 yıl önce Ayvalık'ta, 29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşun ile yazıldığını kimse unutmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Ergin, "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik bulunduğumuz toprakların onurudur. Ayvalık'ta İngiliz destekli Yunan askerlerine karşı 3,5 yıl süren mücadele, Atatürk'ün dediği gibi bir milletin talihinin değişimidir" dedi.

Milli mücadelede Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri köklü bir yerleşke olan Altınova'nın stratejik ve lojistik desteği, Küçükköy'ün mücadeledeki katkısı, tek yürek olmanın önemine işaret eden Başkan Ergin, "Çünkü Ayvalık kurtulduktan 26 gün sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş sona ermiş Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı zaferini dünya kabul etmiştir. O zaman şunu diyebiliriz ki, milli mücadele burada başlamış, Anadolu kurtarılmış ve burada bitmiştir. Bu topraklardaki mücadeleyi vermiş atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duymalıyız. O nedenle, kahramanlarımızın 99 yıl önce bize bıraktığı destan Ayvalık'ımızın parçası olan bizlere, çok ayrı gurur veriyor. Ayvalık'ın Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri sahiplenmesi; Kuva-yi Milliye ve demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 15 Eylül ruhuyla ilgilidir. Ayvalık'ın kurtuluşunun 99'uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştiren silah ve dava arkadaşlarını her daim minnet ve rahmetle anıyorum. Onların 99 yıl önce sergilediği cesaret ve kararlılığın hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. Yineliyorum, iyi ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini seslendirmesi ve halk oyunları gösteriminin akabinde tören, Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen içerisinde tüm kamu kurumlarının araçlarının da bulunduğu araç korteji ile sona erdi.

Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu
Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu
Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu
Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Hisarcık, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıldönümü coşkusu - Son Dakika


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