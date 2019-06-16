Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık'ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybeden ve Küçükköy Spor ile Ayvalıkgücü'nde top koşturduğu yıllarda golcülüğüyle hafızalarda derin izler bırakan Ali İhsan Erbil, ölümünün ilk senesinde dostları tarafından düzenlenen dostluk maçıyla anıldı.

Ayvalık'ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybeden ve  Küçükköy Spor ile Ayvalıkgücü'nde top koşturduğu yıllarda golcülüğüyle hafızalarda derin izler bırakan Ali İhsan Erbil, ölümünün ilk senesinde dostları tarafından düzenlenen dostluk maçıyla anıldı.
Ayvalık Belediyesi Sarızeybek Spor Tesisleri'nde düzenlenen maçta, Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükköyspor'un emektar futbolcuları, aynı dönemde omuz omuza mücadele ettikleri Ali İhsan Erbil'i andı. Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar'ın yanı sıra dönemin  Ayvalıkgücü Teknik Direktörü Kadri Karayıldız ile Küçükköyspor'un Teknik Direktörü Aytekin Erhanoğlu'nun da katıldığı maç öncesinde futbolculuğu kadar yardımseverliği, insanlığı ve dostluğu ile bölge halkının gönlünde taht kuran Ali İhsan Erbil'e ait dev bir pankart açıldı. Ali İhsan Erbil'in ruhuna duaların edilmesiyle başlayan karşılaşma 6-6 beraberlik ile sona erdi.
Ali İhsan Erbil'in eşi Mürüvet Erbil ile çiftin çocukları Yusuf ve Adem Erbil, karşılaşma öncesindeki serenomide, sarı-kırmızılı ve kırmızı-beyazlı oyuncular ile hatıra fotoğrafı çekildi. Küçükköy Spor Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ali İhsan Erbil'e ait çerçeveli bir fotoğrafı, eşi Mürüvet Erbil ve çocukları Yusuf ve Adem'e hediye edildi.
Karşılaşma öncesinde konuşan Altay'ın efsane futbolcusu Milli Takım'ın Vosvos Aytekin lakaplı oyuncusu Aytekin Erhanoğlu, Ali İhsan Erbil'i anarken, "Bu adamı kelimelerle anlatabilmek mümkün değil. Küçükköyspor'da yıllarca antrenörlük yaptım. Ali İhsan'a hiç taktik vermezdim. O'na sadece 'Gol at yeter' derdim. Öyle de yapardı ve hemen hemen her maçta da gol atardı. Rahatsızlığında kendisini ziyaret ettiğimde, 'Sakın benim cenazeme gelme çok üzülürsün. Sakın gelme. Senin üzülmene katlanamam' demişti. Bakın şu anda bile kalbim daralıyor" dedi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Ayvalık, Ali ihsan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli için yardım bekliyor Erdoğan, "Hepsini yıkın" demişti, turizm cennetinde yıkım yeniden başladı Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]