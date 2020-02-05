Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; DSP İlçe Başkanı Hasan Atmaca'nın ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamasına ilçedeki fırıncılardan sert tepki geldi.



Bakanlığın 2 yıldan bu yana ekmek fiyatlarına zam yapmadığını hatırlatan Ayvalık Ekmek Sanayi (ATEKSAN) Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kebapçı, ekmeği 2 yıldır zararına satmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak adeta isyan etti.



Bir ekmeğin maliyetinde 30 - 40 çeşit ham madde malzeme kalemi olduğunu belirten Kebapçı, "Günlük 12 bin ekmek yapan bir fırında ekmek maliyet farkı 120 bin lira. Biz 2 yıldır zam alamazken; una, elektrik enerjisine, akaryakıta, asgari ücrete ve ekmeğin maliyetine ortalama yüzde 120 zam gelmiş durumda. Bizim firmamızda toplamda 170 personel var. Bunca insanın ekmek yediği şirketimiz iflasın eşiğine gelmişken, birileri çıkıp hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına Ayvalık'ta ekmeğin fiyatını sorgulamaya yeltenebiliyor." dedi.



"1 EKMEK 1.50 KURUŞ, BİR BARDAK ÇAY 5 LİRA"



Ayvalık'ta, 1 bardak çayın; çay bahçelerinde 3 ile 5 liradan çay ocaklarında ise 1.50 kuruşa satıldığına işaret eden Ahmet Kebapçı, "Her gün bir anlamda servet dökerek mal ettiğimiz bir ekmek 1.50 kuruş; ekmeğin yanında maliyeti neredeyse hiç olmayan bir bardak çay da 1.50 kuruştan başlayarak 5 TL'ye kadar çıkan fiyatlar satılıyor. Ama bu tabloyu hiç kimse görmüyor. Bu durum hak mı, adalet mi?"diye sordu.



Ekmek dağıtımı sırasında bakkal ve marketlere de yüzde 30 kar marjı bıraktıklarını hatırlatan Ahmet Kebapçı, "Ama market ve bakkaldan bize gelen rakamlara bakıldığında 1 ekmek 1 TL'den dönmüş oluyor."dedi.



Ekmek üretimi sırasında bir ekmek 200 gram olarak hazırlanıp, fırından çıkarken ise bu gramajın 195-198 grama düşebilecek bir fire payının olduğuna işaret eden Kebapçı, "Ama birileri çıkıp, gramajdan çalmışız gibi bir havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Ayıptır. Günahtır" diye konuştu.



ADETA İSYAN ETTİ



Türkiye genelindeki fırıncıların hepsinin ekonomik anlamda çok zor durumda olduklarına dikkat çeken ATEKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kebapçı "Kimse biz fırıncıların üzerine gelmesin artık. Bizim aile hayatımız bitmiş, özel hayatımız bitmiş. Tatilimiz yok, gecemiz gündüzümüz yok." ifadelerini kullanarak adeta isyan etti. - BALIKESİR