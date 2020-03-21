Ayvalık'ta el değmeden ekmek satışı dönemi başladı - Son Dakika

- Ayvalık'ta el değmeden ekmek satışı dönemi başladı

Ekmek satıcıları paraya dokunuyorsa, müşteriye ekmek veremeyecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; belediye bir karar alarak Türkiye'de bir ilk olan uygulamayı hayata geçirdi.

Buna göre; Ayvalık sınırları içerisinde ekmek satışının yapıldığı her noktada el değmeden ekmek satışı yapılması koşulu getirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla başlatılan uygulamada, ekmek satışı yapılan fırınlar başta olmak üzere market ve bakkallarda müşteri kesinlikle ekmeği elle dokunarak seçme hakkına sahip olamayacak.

Bunun yerine satıcı eldivenle ekmeği poşete koyarak müşteriye veriyor, bir başka satış elemanı da kasadan para üstünü ödüyor. Böylelikle müşteri ve satıcı ekmeğe dokunmadan satış işlemi gerçekleşiyor. Üstelik satıcı paraya temas etmeden, diğer bir çalışan aracılığıyla para üstü verildiği için de ekmek satışları tamamen hijyen koşullarda tüketiciye ulaştırılmış oluyor.

"Ödün verilmeyecek"

Ayvalık genelinde başlatılan Türkiye'ye örnek olması beklenen uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, aldıkları radikal karardan ödün vermeyeceklerini duyurdu.

Hedeflerinim Kovit-19 başta olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve tüketiciye sağlıklı ekmek sunabilmek olduğunun altını çizen Başkan Ergin, "Bulaşıcı her hastalığın önlenmesinin temelinde hijyen kurallarına riayet edilmediği görülüyor. Bugün bakıldığında Koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yöntemi hijyen ve temizlikten geçiyor. Tabi bunların yanı sıra da bireysel temizlik ve bireysel hijyen de büyük önem taşıyor. Mesela günümüzde Koronavirüs'ten korunabilmek için yetkililer, "Evinizden dışarı çıkmayın", "Ellerinizi sıklıkla sabunla ovarak yıkayın", "Sık sık ellerinizi dezenfekte edin" şeklinde uyarılarda bulunuyorlar. Belediyemiz bünyesindeki zabıta arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin yanı sıra belediyemize gelen şikayet ve taleplere baktığımızda gerçekten de hijyen konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşündük." dedi.

"Satıcı ekmeğe dokunuyorsa, para üstünü kendisi vermeyecek"

Ekmek satışlarında; müşterilerin elleriyle ekmek seçmesinin yanı sıra özellikle satıcıların ekmekleri müşteriye verdikten sonra aynı zamanda paralara dokunmasının gayri hijyenik bir durum olduğuna dikkat çeken Mesut Ergin, "Bunun üzerine ekmeğin kesekağıdında satılması ve ekmeğe elle temasın ortadan kaldırılması düşüncesiyle böyle bir karar aldık. Bu konuda Çevre Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de aldığımız kararı destekledi ve bu uygulamayı başlattık. Bu çerçevede ekmek satış noktasına ulaştığında bu ekmekler camekanlı dolaplara yerleştirilecek ve vatandaş bu ekmekleri kendisi değil, mutlaka yüzünde maske, ellerinde eldiven bulunan satıcılar tarafından poşetlenerek yada kesekağıdı ile müşteriye verilecek. Satıcı ekmeğe dokunuyorsa, para üstünü kendisi vermeyecek. O'nun yerine bir başka çalışan para üstünü müşteriye verecek. Bu konuda ekiplerimiz çok sıkı denetimler yapacaklar ve aksine hareket eden satıcılara cezai işlemler uygulanacaktır. Tekrarı halinde ise işletmelerin kapatılmasına kadar gidilebilecek süreçler başlatılacaktır" diye konuştu.