Ayvalık'ta engelliler yeni yıla erken girdi - Son Dakika
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Ayvalık'ta engelliler yeni yıla erken girdi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki engelliler, yeni yıla erken girdi.

Ayvalık'ta engelliler yeni yıla erken girdi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki engelliler, yeni yıla erken girdi.


Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi yönetimi engelli üyeleriyle birlikte geleneksel yılbaşı etkinliğini Ayvalık Belediyesi'ne ait Çamlık Paşalimanı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde yönetim kurulu üyelerinin mangalda pişirdikleri yiyecekleri engelli üyelerle paylaştıkları etkinlikte geleneksel yılbaşı pastası da kesildi. BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, her yeni yıl öncesinde gerçekleştirdikleri geleneksel yılbaşı etkinliğini bu yıl yine aynı şevk ve heyecanla, engelli üyeleriyle tek yürek halinde gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


2020 yılından sadece Ayvalıklı engelliler için de değil, Türkiye genelindeki engelliler adına umutlu olduklarını belirten Genel Başkan Özlemiş, "İnşallah 2020 yılı, dünyamız için savaşsız ve barışın hüküm sürdüğü koşulları beraberinde getirir. Umuyorum ki, 2020 yılında ülkemizde de engellilerin yaşam koşulları daha da iyileştirilir ve engellilerimiz sosyo-ekonomik anlamda da kendi ayakları üzerinde durabilecekleri koşullara kavuşur" temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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