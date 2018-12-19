Ayvalık'ta Engellilerin Meslek Öğrenmesi İçin Atölye Kurulacak

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde, engelliler için küçük bir fabrika tipinde üretim atölyesi kurulması ve bu atölyede de engellilerin istihdam edilmesi planlanıyor.
İlçe Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda, ilk etapta engelliler için küçük bir fabrika tipinde üretim atölyesi kurulması ve bu atölyede engellilerin istihdam edilmesi fikri öne çıktı.
Hazırlanacak proje kapsamında, öncelikle Ayvalık'ta engelli sayısının net olarak belirlenmesi, belirlenecek işitme, ortopedik, zihinsel ve görme engellilerin akabinde de tarım ve turizm alanlarında ekonomik gelir sağlanılan ilçeye özgü bir iş sahasının açılması planlanıyor.
Finansmanının İŞKUR
başta olmak üzere Güney Marmara
Kalkınma Ajansı tarafından karşılanması planlanan proje kapsamında, Ayvalık'ta zeytinyağı sektörü ile turizm sektörünün harmanlanması ve bunun sonucunda da oluşturulacak iş atölyesinde üretim, ambalajlama, pazarlama ve satış bölümlerinde iş güçlerine göre istihdam edilecek engellilerin, devletin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasının yanı sıra kendi ekonomik özgürlüklerini elde etmeleri hedefleniyor.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Ortopedik Engelliler Derneği eski Başkanı ve Suat Salgın ile Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu Genel Koordinatörü ve görme engelli gazeteci Namık Tuncel'i makamında kabul etti.
Görgülüarslan, zeytinyağı sektörüyle start alabilecek projenin daha sonra turizm alanına da yayılabileceğini, böylelikle de ilçede daha da fazla engelli istihdamının hızla büyüyebileceğine inandığını da sözlerine ekeledi.