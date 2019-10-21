Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı
57 dakika önce
Zeytinin hasat dönemi her yıl şenliklerle kutlanıyor.
Zeytinin hasat dönemi her yıl şenliklerle kutlanıyor. Ülkemizde zeytinyağının en önemli merkezlerinden zeytin denizi Ayvalık'ta Komili, 22. kez Geleneksel Hasat Etkinliği gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06
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