Son Dakika Haberleri: Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı
Son Dakika Ekonomi Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı

Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı

57 dakika önce

Zeytinin hasat dönemi her yıl şenliklerle kutlanıyor.

Ayvalık’ta erken hasat: Zeytinyağı için bu sene kalite yılı, System.String[]

Zeytinin hasat dönemi her yıl şenliklerle kutlanıyor. Ülkemizde zeytinyağının en önemli merkezlerinden zeytin denizi Ayvalık'ta Komili, 22. kez Geleneksel Hasat Etkinliği gerçekleştirdi.

Ayvalık, Komili, Zeytin, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:06 
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